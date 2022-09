Settore giovanile Milan: il programma del week-end

Nuovo fine settimana di campionato per le rappresentative del Settore Giovanile del Milan. Ecco tutti gli impegni

La Primavera riprende il proprio cammino in campionato dopo il lungo stop dovuto alla pausa nazionali. I ragazzi di Mister Abate, reduci dalla vittoria interna con il Cagliari, sono attesi dalla trasferta di Bologna, gara valida per la 6° giornata del Primavera1. Il weekend ci riserva un programma ricco di appuntamenti anche per le altre formazioni del Settore Giovanile. L’Under 15 e l’Under 16 ospitano il Brescia al PUMA House of Football per bissare il successo all’esordio sul campo dell’Hellas Verona. Terzo appuntamento sul calendario, invece, per l’Under 18 impegnata in casa contro il Cagliari. Esordio stagionale per l’Under 17 Femminile che affronterà la Minerva davanti al proprio pubblico.

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND:

SABATO 1° OTTOBRE

UNDER 17 FEMMINILE: 1° giornata di andata, Milan-Minerva, ore 16.00 – PUMA House of Football (Milano).

DOMENICA 2 OTTOBRE

PRIMAVERA: 6° giornata di andata, Bologna-Milan, ore 11.00 – Centro Tecnico Niccolò Galli (Bologna)

UNDER 15: 2° giornata di andata, Milan-Brescia, ore 11.00 – PUMA House of Football (Milano)

UNDER 16: 2° giornata di andata, Milan-Brescia, ore 15.00 – PUMA House of Football (Milano)

UNDER 18: 3° giornata di andata, Milan-Cagliari, ore 15.00 – PUMA House of Football (Milano)