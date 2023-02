Settore giovanile Milan: il programma del week end

Nuovo fine settimana di campionato per le rappresentative del Settore Giovanile del Milan. Ecco tutti gli impegni

Sarà un weekend lontano da casa, Under 17 a parte, per il settore giovanile rossonero. Domenica sette squadre in campo: dalla Primavera maschile, in cerca di riscatto a Frosinone all’inizio del girone di ritorno, alla Primavera femminile, in cerca di conferme a Napoli dopo aver conquistato la vetta. Da segnalare anche il Derby U18, le missioni a Bergamo di U16 e U15 e la trasferta di Renate per l’U14.

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND:

DOMENICA 12 FEBBRAIO

UNDER 14: 2ª giornata di ritorno, Renate-Milan, ore 10.00 – CS Comunale (Veduggio con Colzano)

UNDER 15: 4ª giornata di ritorno, Atalanta-Milan, ore 11.00, CS Bortolotti (Ciserano)

PRIMAVERA: 1ª giornata di ritorno, Frosinone-Milan, ore 13.00 – Cittadella dello Sport (Ferentino)

PRIMAVERA FEMMINILE: 5ª giornata di ritorno, Napoli-Milan, ore 14.30 – Stadio Landieri (Scampia)

UNDER 18: 7ª giornata di ritorno, Inter-Milan, ore 14.30 – KONAMI Youth Development Centre (Milano)

UNDER 17: 6ª giornata di ritorno, Milan-Hellas Verona, ore 15.00 – PUMA House of Football (Milano)

UNDER 16: 4ª giornata di ritorno, Atalanta-Milan, ore 15.00 – CS Bortolotti (Ciserano)