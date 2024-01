Settore giovanile Milan: in rete anche Ibrahimovic. Tutti i risultati del weekend dei giovani rossoneri

Riparte da dove si era concluso il 2023 l’anno dell’Under 17, che ha aperto alla grande un ricco weekend di partite del Settore Giovanile rossonero. La squadra di Renna vince la quattordicesima partita di fila battendo la Feralpisalò e confermandosi sempre più capolista del girone B di categoria. Successi importanti, dopo il Derby infrasettimanale, per Under 16 e Under 15 nella doppia sfida contro il Venezia: tre punti che valgono, per entrambe le squadre, il primato nei rispettivi raggruppamenti.

I RISULTATI DEL WEEKEND: