Settore Giovanile Milan, i risultati del weekend: vola la Primavera femminile

È dell’U17 la vittoria “copertina” del fine settimana del Settore Giovanile rossonero: i ragazzi di Lantignotti vincono per 3-2 il Derby contro l’Inter e agganciano proprio i nerazzurri e l’Atalanta in testa al girone con 16 punti. Alle sconfitte della Primavera – di misura contro la Fiorentina – e dell’U18, sul campo della Lazio, fanno da contraltare le belle vittorie dell’U16 di Abate, 2-0 sul campo del Pordenone – rossoneri ora secondi in classifica – e dell’U15, corsara per 4-2 sempre sul campo dei ramarri friulani, un successo valido anche qui per un secondo posto nel girone, a -1 dalla vetta.

Sabato si sono registrate quattro vittorie per le altre quattro Under maschili in campo nel weekend (U13, U12, U11 e U9) oltre a due bei successi per U15 e U13 femminili. Domenica grande vittoria per la Primavera femminile, con un rotondo 8-0 sulla Torres (rossonere a punteggio pieno dopo 4 partite). Larga affermazione anche per l’U17 femminile sull’Accademia Calcio Vittuone.