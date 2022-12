Settore giovanile, i match odierni dei giovani rossoneri: il programma

I match odierni del settore giovanile rossonero: il programma

Nella giornata odierna saranno tante le formazioni del settore giovanile del Milan che scenderanno in campo. Ecco di seguito il programma:

UNDER 11: 9ª giornata, MFA-Milan, ore 14.00 – CS Greppi Dajelli, Milano

UNDER 10: 9ª giornata, Club Milano-Milan, ore 14.00 – Comunale Brera, Pero (MI)

UNDER 15: 9ª giornata, Milan-Südtirol, ore 14.30 – PUMA House of Football, Milano

UNDER 11 FEMMINILE: 9ª giornata, Città di Rodano-Milan, ore 14.30 – Campo Comunale, Rodano (MI)

UNDER 16: 9ª giornata, Milan-Südtirol, ore 15.00 – PUMA House of Football, Milano

UNDER 9: 9ª giornata, Milan-Forza e Coraggio, ore 15.00 – PUMA House of Football, Milano

UNDER 12: 9ª giornata, Ausonia-Milan, ore 15.15 – CS Ausonia, Milano

UNDER 15 FEMMINILE: 10ª giornata, Riozzese-Milan, ore 15.30 – CS Comunale, Cerro al Lambro (MI)