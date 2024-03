Sesko Milan, il Lipsia spara alto: servirà questa CIFRA per vederlo in rossonero. Le ultime sul calciomercato rossonero

Tra i tanti nomi per l’attacco del futuro c’è sicuramente quello di Benjamin Sesko: la punta del Lipsia classe 2003 piace a diversi club europei e il calciomercato Milan lo sta seguendo con molta attenzione.

Il club tedesco è consapevole di avere tra le mani un grande talento e per questo motivo, come riportato da calciomercato.com, non lo cederà facilmente. La base di partenza sarà quella della clausola rescissoria ovvero 50 milioni di euro.