Serse Cosmi: «In che ruolo vedrei bene Messias? Vi dico»

Serse Cosmi ha rilasciato una breve intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport, le sue parole su Messias:

«Con me giocava interno nel 3-5-2 o subito dietro la punta, da trequartista. Ma può fare benissimo l’esterno d’attacco nel 4-3-3, quindi utile per come gioca il Milan di oggi, meglio a destra per poter rientrare con il sinistro. Attacca la profondità con e senza palla, difficilmente lo fermi. Ha davvero grandi potenzialità. Il Milan lo porta in un’altra dimensione ma è l’occasione della sua vita, non sbaglierà. Io scommetto su di lui e complimenti a Maldini e Massara: hanno dimostrato ancora una volta di saper scegliere bene».