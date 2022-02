Serra: «Milan Spezia? Pensavo che Rebic volesse strangolarmi»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Marco Serra, arbitro di Milan-Spezia nel quale ha commesso un grave errore ai danni dei rossoneri, ha parlato ai microfoni di Sky

Marco Serra, arbitro di Milan-Spezia nel quale ha commesso un grave errore ai danni dei rossoneri, ha parlato ai microfoni di Sky. Ecco cosa da detto sulla reazione di Rebic

«Credo sia partito con l’idea di ‘strangolarmi’, ma poi ha capito subito, da uomo di campo, che anche lui in carriera ha sbagliato un gol a porta vuota come era successo a me in quel momento».

CLICCA QUI PER LINTERVISTA INTEGRALE