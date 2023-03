Serie A, niente sosta natalizia nella prossima stagione: le ultime

Manca solo l’ufficialità, ma sembra proprio che la prossima stagione di Serie A non avrà la sosta natalizia. Tutti i dettagli

Manca solo l’ufficialità, ma sembra proprio che la prossima stagione di Serie A non avrà la sosta natalizia e prima di Natale e Capodanno scenderanno tutte le squadre in campo il 23 e il 30 dicembre.

Questo cambiamento è stato pensato in virtù della nuova riforma della Supercoppa Italiana che andrà in scena dall’anno prossimo in Arabia Saudita, a cui parteciperanno ben quattro squadre (le prime due classificate di questa stagione di Serie A e le finaliste dell’attuale edizione della Coppa Italia). Ecco il calendario.

23 dicembre Serie A

30 dicembre Serie A

4-5 gennaio semifinali Supercoppa in Arabia Saudita

6-7 gennaio Serie A (tutte le squadre tranne quelle che sono in Arabia)

8 gennaio finale Supercoppa in Arabia Saudita