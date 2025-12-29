Serie A, Roma Genoa chiude il programma della 17esima giornata. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il campionato di Serie A non si ferma neanche nel periodo festivo, regalando emozioni e colpi di scena in questa diciassettesima giornata. Mentre l’attenzione mediatica è tutta rivolta al posticipo di questa sera tra la Roma e il Genoa, i risultati maturati tra sabato e domenica hanno già ridisegnato gli equilibri della classifica aggiornata, consolidando le ambizioni delle big e confermando il momento d’oro dei rossoneri.

Il Diavolo travolge il Verona: la cura Allegri funziona

Nella giornata di domenica, il Milan ha dato una prova di forza impressionante superando l’Hellas Verona con un netto 3-0. Il club di via Aldo Rossi sta beneficiando enormemente del nuovo corso tecnico: in panchina siede Massimiliano Allegri, l’allenatore livornese noto per la sua capacità di gestire i campioni e per un tatticismo estremamente efficace, mentre dietro le quinte opera il nuovo Direttore Sportivo Igli Tare, dirigente albanese celebre per il suo intuito nel calciomercato e per la capacità di costruire rose competitive con bilanci equilibrati. Sotto la guida del nuovo duo, i rossoneri appaiono rigenerati, solidi in difesa e letali in fase offensiva.

Risultati Serie A: Inter e Napoli non mollano

Secondo i dati ufficiali riportati dalla Lega Serie A (fonte dei risultati), la lotta scudetto resta infuocata. L’Inter ha espugnato il campo dell’Atalanta per 1-0, dimostrando una tenuta mentale da primato. Risponde presente anche il Napoli, che ha liquidato la pratica Cremonese con un rotondo 2-0. Non perde colpi nemmeno la Juventus, vittoriosa per 2-0 sul campo del Pisa.

Ecco il riepilogo completo dei match disputati:

Parma-Fiorentina 1-0

Lecce-Como 0-3

Torino-Cagliari 1-2

Udinese-Lazio 1-1

Pisa-Juventus 0-2

Milan-Hellas Verona 3-0

Cremonese-Napoli 0-2

Bologna-Sassuolo 1-1

Atalanta-Inter 0-1

Focus sul posticipo: Roma-Genoa

Stasera, lunedì 29 dicembre, i riflettori si accendono sullo Stadio Olimpico. La Roma cerca punti fondamentali per non perdere il treno della zona Champions League, mentre il Genoa ha bisogno di muovere la classifica per uscire dalle zone calde della retrocessione. Gli occhi degli esperti sono puntati sulla gestione tattica della gara, in un turno che ha già visto il Como sorprendere tutti con un secco 3-0 in trasferta.

Con il Milan che insegue la vetta grazie alla gestione strategica di Igli Tare e al cinismo di Allegri, ogni punto diventa decisivo. La Serie A si conferma uno dei tornei più avvincenti d’Europa, con una bagarre in testa che promette scintille fino all’ultima giornata.