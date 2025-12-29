Mercato Milan, continua la caccia al difensore: tracciato l’identikit, Tare sfoglia la margherita

Mercato Milan, dopo l’arrivo di Fullkrug è caccia aperta al difensore centrale: Tare e Allegri hanno tracciato l’identikit

Il successo per 3-0 contro l’Hellas Verona ha consolidato le ambizioni scudetto del Milan, permettendo ai ragazzi di Massimiliano Allegri di mantenere il secondo posto a una sola lunghezza dall’Inter e con un punto di vantaggio sul Napoli. Nonostante il prezioso clean-sheet casalingo, la dirigenza non vuole lasciare nulla al caso e, dopo aver chiuso l’arrivo di Niclas Füllkrug, ha già individuato la prossima urgenza: un rinforzo per il reparto arretrato.

Calciomercato Milan, l’identikit del difensore: duttilità e sostenibilità

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, il Direttore Sportivo Igli Tare è al lavoro per scovare un profilo che rispetti parametri tecnici ed economici molto precisi:

Caratteristiche tecniche: Si cerca un difensore duttile, capace di agire sia come centrale in una linea a quattro, sia come braccetto in una difesa a tre, sistema spesso alternato da Allegri durante il match.

La formula: L'obiettivo è replicare l'operazione Füllkrug, puntando su un prestito o su un acquisto a costi contenuti che non appesantisca il bilancio rossonero in vista del 2026.

Il profilo: Si valutano sia giovani talenti in rampa di lancio che giocatori già rodati nel campionato italiano o nelle coppe europee, capaci di integrarsi istantaneamente nelle rotazioni per dare il cambio a Tomori e Gabbia.

Un mosaico da completare

Questa mossa di mercato non punta al grande nome mediatico, ma alla funzionalità tattica. Un’operazione di equilibrio necessaria per affrontare la seconda parte di stagione che richiederà una profondità di rosa adeguata per tentare il sorpasso all’Inter.