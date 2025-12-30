Serie A, caos pallone arancione: la Lega fa marcia indietro dopo le proteste. Segui tutti gli aggiornamenti

Il mondo del calcio italiano vive un momento di profondo cambiamento, non solo per le dinamiche di campo ma anche per le decisioni istituzionali. La Lega Calcio, dopo le numerose polemiche scaturite nelle ultime settimane, ha ufficializzato un clamoroso dietrofront sull’utilizzo del pallone arancione. La sfera cromata, introdotta per garantire un impatto visivo moderno, verrà presto sostituita dai classici modelli bianchi o gialli. Secondo quanto riportato dall’ANSA (Fonte: ANSA), la scelta è maturata a seguito delle vibranti proteste sollevate dalle associazioni dei consumatori e dai tifosi daltonici, che non riuscivano a distinguere l’attrezzo dal colore del manto erboso.

Il nuovo Milan di Allegri e Tare osserva la decisione

Questa notizia interessa da vicino anche i rossoneri, impegnati a scalare la classifica sotto la guida tecnica di Massimiliano Allegri. Il nuovo allenatore del Milan, tecnico toscano celebre per la sua attenzione maniacale ai dettagli tattici e alla visibilità delle giocate, ha sempre sottolineato quanto la chiarezza visiva sia fondamentale per lo sviluppo del suo calcio basato su ritmi controllati e precisione.

Allo stesso modo, la dirigenza meneghina segue con attenzione l’evolversi della vicenda. Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo del Diavolo conosciuto per la sua grande capacità di mediazione e per la visione strategica a 360 gradi, sa bene quanto l’inclusività e la qualità dello spettacolo siano asset fondamentali per la valorizzazione del brand Milan a livello internazionale.

Le motivazioni del ritorno al classico: stop all’arancione

Il presidente della Lega, Ezio Maria Simonelli, ha ammesso l’errore definendo la scelta “non felice”. Per chi soffre di daltonismo, infatti, la sfera arancione risultava praticamente invisibile sul verde del prato, causando un danno non indifferente ai tanti abbonati alle piattaforme TV. Carlo Claps, presidente di Aidacon, ha espresso grande soddisfazione per la risoluzione di un problema che ledeva i diritti dei consumatori.

Sebbene il pallone arancione vantasse una tecnologia all’avanguardia per l’assorbimento dell’acqua, l’esigenza di inclusività ha prevalso. In un Milan che punta alla perfezione sotto la gestione di Allegri e Tare, poter tornare a giocare con un pallone ad alta visibilità rappresenta un vantaggio sia per i calciatori che per i milioni di sostenitori del Club più titolato al mondo. I rossoneri sono pronti a calciare nuovamente la classica sfera bianca, puntando dritti verso i successi che la nuova dirigenza ha programmato.