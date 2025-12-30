Nkunku Milan, Di Marzio chiarisce la situazione! Questa la volontà del francese. Segui tutte le ultimissime

Il futuro di Christopher Nkunku continua a infiammare le cronache sportive, sospeso tra il campo e le sirene del mercato. Dopo la splendida doppietta realizzata contro l’Hellas Verona, che ha finalmente sbloccato l’attaccante francese dotato di un controllo di palla millimetrico e di una velocità esplosiva, il nome del numero 10 è finito al centro di un vero e proprio intrigo internazionale. Nelle ultime ore, infatti, si è registrato il forte interesse del Fenerbahce, club turco alla ricerca di rinforzi di spessore per il mercato di gennaio.

Il legame con Tedesco e l’offerta della Turchia

A spingere per il trasferimento sarebbe soprattutto Domenico Tedesco, l’allenatore calabrese naturalizzato tedesco che ha saputo valorizzare Nkunku ai tempi del Lipsia, portandolo ai vertici del calcio europeo. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio sul proprio profilo ufficiale, il club di Istanbul avrebbe avviato i contatti per sondare la disponibilità del giocatore.

Tuttavia, come precisato dallo stesso giornalista di Sky Sport sul sito gianlucadimarzio.com, la trattativa si scontra con la ferrea volontà del calciatore. Sebbene i rossoneri abbiano fissato una valutazione importante, chiedendo almeno 35-37 milioni di euro per la cessione a titolo definitivo al fine di ammortizzare l’investimento estivo, Christopher Nkunku non sembra intenzionato a fare le valigie.

Le strategie di Massimiliano Allegri e Igli Tare

In via Aldo Rossi, la situazione viene monitorata con estrema attenzione. Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo del Milan noto per la sua capacità di gestire trattative complesse e per il suo rigore finanziario, ha il compito di valutare se un’eventuale plusvalenza possa essere utile per finanziare altri innesti. D’altro canto, Massimiliano Allegri, l’allenatore livornese che ha fatto della solidità e della gestione del gruppo i suoi marchi di fabbrica, ha appena ritrovato un giocatore rigenerato e difficilmente vorrebbe privarsene a metà stagione.

Il Diavolo, dopo aver ritrovato i gol del suo gioiello transalpino, deve decidere se puntare sulla sua definitiva esplosione o cedere alle lusinghe economiche provenienti dalla Turchia. Al momento, la posizione del giocatore è chiara: vuole restare a Milanello per giocarsi le sue carte fino a giugno e convincere definitivamente l’ambiente dei rossoneri.

Un futuro tutto da scrivere per il Diavolo

Mentre il Fenerbahce attende un segnale, il popolo del club più titolato al mondo si gode il ritorno al gol del suo fantasista. La gestione firmata Allegri-Tare dovrà ora dimostrare di saper bilanciare le esigenze di bilancio con le ambizioni tecniche di una squadra che vuole tornare a dominare in Italia e in Europa.