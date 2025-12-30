Mercato Milan, dopo l’attaccante caccia al difensore: resiste l’obiettivo Gila. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il calciomercato invernale del Milan entra nel vivo con una strategia ben definita. Una volta puntellato il reparto offensivo, la priorità assoluta per la dirigenza di Via Aldo Rossi si è spostata sulla linea difensiva. Si tratta di una richiesta esplicita avanzata da Massimiliano Allegri, l’allenatore toscano plurititolato tornato alla guida del Diavolo per riportare equilibrio e disciplina tattica, il quale ha evidenziato la necessità numerica di nuovi innesti nel cuore della retroguardia.

Tramontate le piste Thiago Silva e Sergio Ramos

Nelle ultime settimane, l’ambiente dei rossoneri è stato scosso da indiscrezioni riguardanti nomi altisonanti del calcio mondiale. Si è parlato a lungo di un possibile ritorno di Thiago Silva, il leggendario difensore brasiliano classe ’84 dalla tecnica sopraffina, che però ha preferito legarsi ufficialmente al Porto. Parallelamente, è sfumata anche la suggestione legata a Sergio Ramos, lo storico capitano del Real Madrid e della Spagna, noto per il suo carisma e la sua debordante fisicità, profilo che non è mai diventato una trattativa concreta per i vertici societari.

Igli Tare punta dritto su Mario Gila

Con il tempo che stringe, la tempestività sarà il fattore determinante per il successo delle operazioni. Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo del Milan, dirigente lungimirante e grande conoscitore del mercato nazionale e internazionale, è già al lavoro per consegnare al tecnico il rinforzo ideale. Come riportato questa mattina da Il QS, nell’edizione de Il Giorno, il titolo è inequivocabile: “Obiettivo Gila”.

Mario Gila, il giovane e reattivo centrale spagnolo in forza alla Lazio, è diventato il nome caldissimo per la difesa del Milan. Il calciatore, attualmente sotto contratto con i biancocelesti fino al giugno 2027, è considerato un profilo di alto livello, capace di garantire velocità e ottima lettura delle situazioni difensive. Igli Tare conosce perfettamente l’ambiente laziale e potrebbe sfruttare i suoi trascorsi per intavolare una trattativa serrata e portare il difensore a Milanello già nei prossimi giorni.

Il Diavolo sa che non può più sbagliare: per competere su tutti i fronti nella seconda parte della stagione, la difesa ha bisogno di certezze e Gila sembra essere l’uomo giusto per la filosofia di gioco di Allegri.