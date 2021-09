Ai tanti complimenti a Daniel Maldini e alla sua famiglia si è aggiunto anche il presidente del Coni, Giovanni Malagò, ecco cosa ha scritto su Twitter:

«Una leggenda infinita. Unica. La dinastia #Maldini continua a scrivere la storia: Daniel, ultimo talento della famiglia, subito in gol alla prima da titolare nel Milan . Un tributo a nonno Cesare, un’emozione per papà Paolo. E un orgoglio per tutto lo sport italiano!»