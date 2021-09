Lotta Scudetto, De Zerbi: «Inter e Milan le più complete»

L’allenatore dello Shakhtar Donetsk Roberto De Zerbi ha parlato a SportItalia. Tra i vari temi anche quello della lotta scudetto in Serie A

In vista della sfida di Champions League contro l’Inter, l’allenatore dello Shakhtar Donetsk Roberto De Zerbi ha parlato in esclusiva a SportItalia. Ecco le sue parole sull’Inter e sulla lotta scudetto in Serie A

INTER – «Da italiano sono felice di affrontare una squadra del mio Paese ma conosco la forza dell’Inter e sono contento di affrontare Simone Inzaghi. Noi siamo ancora una squadra in costruzione».

LOTTA SCUDETTO – «Inter e Milan sono le squadre più forti e complete della serie A. Anche se il Napoli potrà fare grandi cose».