La vittoria per 3-0 a tavolino della Juventus contro il Napoli è stata confermata. Confermato anche il punto di penalità agli azzurri

La Corte Sportiva d’appello della Federcalcio ha respinto il ricorso del Napoli per quel che riguarda la partita non giocata contro la Juventus a Torino lo scorso 4 ottobre. Resta dunque la vittoria dei bianconeri per 3-0 e resta anche il punto di penalità in classifica per il Napoli.

Leggi qui la nota della FIGC: clicca qui per leggere il comunicato.