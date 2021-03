Serie A, Juventus-Napoli ha finalmente una data di recupero, dopo la quale, la classifica si assesterà senza necessità di calcoli a posteriori

Serie A, Juventus-Napoli ha finalmente una data di recupero, dopo la quale, la classifica si assesterà senza necessità di calcoli a posteriori. Di seguito il comunicato ufficiale della Lega apparso sul sito legaseriea.it.

IL COMUNICATO UFFICIALE- Si comunica che la gara di Serie A TIM JUVENTUS-NAPOLI, valevole per la terza giornata e non disputata in data 4 ottobre 2020, sarà recuperata in data 17 marzo 2021, con inizio alle ore 18:45.