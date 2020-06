Serie A, Inter-Sampdoria 2-0: tutto facile per i nerazzurri all’intervallo

Doppio vantaggio per gli uomini di Antonio Conte dopo i primi 45′ a San Siro: di Lukaku e Lautaro le reti contro una Sampdoria mai pericolosa

Dopo il perentorio successo dell’Atalanta, anche per l’Inter la strada verso il successo sembra ormai in discesa. I nerazzurri hanno chiuso in vantaggio 2-0 la prima frazione a San Siro contro una Sampdoria in gravissima difficoltà.

Vantaggio con Lukaku (su ottimo suggerimento di Eriksen, ndr) e raddoppio di Lautaro nel recupero della 25a giornata di Serie A per un’Inter che sembra in grande condizione, a differenza dei blucerchiati che, tra assenze e giocatori non al meglio, non sembra minimamente in grado di impensierire Handanovic.