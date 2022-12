Serie A, il punto sui diritti tv: arriva l’emendamento di Lotito

Tiene banco la questione dei diritti tv in Serie A. E arriva un emendamento a firma di Claudio Lotito: i dettagli

Tiene banco la questione dei diritti tv in Serie A. E arriva un emendamento a firma di Claudio Lotito, A spiegare tutto è stata l’Ansa.

Il Senatore, assieme a due colleghi di Forza Italia, ha presentato un emendamento che prevede la modifica del dl Aiuti quater. L’obiettivo è quello di allungare la durata dei contratti di licenza per i diritti tv dei campionati sportivi da tre a cinque anni. In questo modo, nel caso in cui venisse approvato, l’accordo tra la Serie A e Dazn si rinnoverebbe in automatico fino al 2026.