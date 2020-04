Serie A: il Milan scalda i motori, pronto per ripartire

Serie A: il Milan è pronto a ripartire. Ieri Stefano Pioli, con il suo staff, ha iniziato ad alzare il ritmo dell’attività fisica

La Serie A sarebbe pronta dunque a ripartire a giugno. Stefano Pioli e il suo staff, come riferisce l’edizione del Corriere dello Sport in edicola questa mattina, ieri, ha iniziato ad alzare il livello delle attività fisiche.

Sino a questo momento, invece, i rossoneri si erano limitati a sedute singole nelle proprie abitazioni. Ieri in via web è iniziata la fase 2 (incontro collettivo) per la preparazione in vista della ripresa del campionato.