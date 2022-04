Serie A, i risultati del pomeriggio premiano il Milan: Champions quasi blindata

I risultati di ieri e quelli del pomeriggio in Serie A sorridono al Milan: sono 14 i punti sul quinti posto. Champions quasi blindata

Il Milan può ritenersi sostanzialmente tranquillo per quanto riguarda la qualificazione alla prossima Champions League. I risultati di ieri (vittoria della Lazio sul Sassuolo) e soprattutto la sconfitta dell’Atalanta contro il Napoli oggi pomeriggio blindano di fatto una delle prime 4 posizioni per gli uomini di Pioli.

A 7 giornate dalla fine infatti (8 per il Milan contando quella di domani contro il Bologna) sono 14 i punti in più della Lazio quinta (con una partita in meno), 15 in più di Roma (pari partite) e Atalanta (pari partite), 16 in più della Fiorentina (pari partite).