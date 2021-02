Serie A: domani il voto sui diritti TV, ecco le offerte di Sky e DAZN

In attesa di prendere una decisione sui fondi, la Serie A è arrivata al bivio per quanto riguarda i diritti TV. Ecco le offerte sul tavolo

Nella giornata di domani la Lega Serie A terrà un nuova assemblea per l’assegnazione dei diritti TV per il triennio 2021-2024. In corsa per l’assegnazione ci sono DAZN e Sky.

Secondo Corriere della Sera, DAZN avrebbe offerto 840 milioni annui per il pacchetto che prevede 7 partite in esclusiva e 3 in coabitazione su internet. Sky invece offre 750 milioni annui per le sette partite in esclusiva lasciando alla Lega la possibilità di trasmettere le rimanenti tre sfide sul suo canale tematico.