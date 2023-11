Serie A, futuro dei diritti tv: ecco il pensiero dell’ad del Milan Furlani al Social Football Summit

Giorgio Furlani, ad del Milan, è intervenuto al Social Football Summit. Ecco le sue parole sui diritti tv in Serie A.

DIRITTI TV – «Arrivare al canale della Serie A con ricavi maggiori è un’idea innovativa, interessante, ma non è senza rischi. Non c’è una prova che io conosca in giro in Europa che dimostri che sia la strada giusta, ma secondo me non è stata fatta nemmeno abbastanza analisi per capirlo. E’ chiaro che è un concetto interessante. Come Serie A abbiamo deciso che non eravamo pronti e di andare dunque con la forma tradizionale. Canale di Lega il passo successivo? Il contratto che abbiamo sarà per le prossime cinque stagioni, chissà come cambierà il calcio»

