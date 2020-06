Serie A, clamorosa decisione sull’assegnazione dello Scudetto

In assemblea di Lega è passata la proposta di non assegnare lo scudetto in caso di stop del campionato, a meno che non sia già aritmetico. Lunedì ne discuterà il Consiglio Federale.

Discorso diverso invece per quanto concerne le eventuali retrocessioni: la proposta della Lega è quella di bloccare le retrocessioni in caso di un eventuale stop del campionato, a meno che siano aritmetiche. Lunedì ne discuterà il Consiglio Federale.