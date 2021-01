Serie A, c’è l’ipotesi di posticipare i pagamenti degli stipendi: i dettagli

Il tema degli stipendi dei calciatori torna d’attualità per quel che riguarda la Serie A. Ecco le ultime notizie al riguardo

In Serie A, è tornata di moda la questione degli stipendi legati ai calciatori. Data la crisi dovuta al Coronavirus, i conti dei club della nostra massima serie, sono sempre più in rosso. Il Corriere della Sera, scrive che nella riunione informale che si è tenuta ieri fra i Presidenti, questi ultimi hanno chiesto a Paolo Dal Pino (numero 1 della Lega), di iniziare un dialogo con la FIGC per posticipare il pagamento degli stipendi per gli ultimi 2 mesi del 2020. L’obiettivo dei club è di prorogare la scadenza, che attualmente è fissata al 16 febbraio, di altri 2 mesi. Tutto ciò per far prendere una boccata d’ossigeno alle casse delle società.

L’altro obiettivo dei club di Serie A è quello di un confronto col Governo per posticipare il versamento dei contributi non solo di gennaio e febbraio ma anche di marzo e aprile. Si attendono sviluppi nelle prossime settimane.