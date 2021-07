Serie A al via il 22 agosto: tra sei giorni il calendario ufficiale

Sono state ratificate dal Consiglio Federale le date del prossimo campionato di Serie A, le ultime

Sono state ratificate dal Consiglio Federale le date del prossimo campionato di Serie A, già stabilite dal Consiglio di Lega.

Come riporta l’edizione della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, il calendario sarà presentato il 14 luglio e per la prima volta anche il nostro torneo, come Francia, Spagna e in parte Inghilterra: girone di ritorno completamente diverso dall’andata.