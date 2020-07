Serie A: a Udine la Juve fallisce il primo match point

Perdendo 2-1 in casa dell’Udinese, la Juventus fallisce il primo match point Scudetto; domenica in casa contro la Sampdoria seconda chance

Non arriva il 9° Scudetto consecutivo per la Juventus; almeno non per questa sera. I bianconeri si fanno rimontare e perdono così la chance di festeggiare già il titolo.

Ad Udine, la formazione di Maurizio Sarri va avanti con il gol di De Ligt nel primo tempo ma nella ripresa arriva prima il pari di Nestorovski e poi il gol decisivo di Fofana in pieno recupero. Con questa sconfitta, l’Atalanta si riporta a -6 e l’Inter a -7. Domenica sera, in casa contro la Sampdoria la seconda chance di vincere lo Scudetto matematicamente.