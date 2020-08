Serie A 2020/21, il presidente Gravina: «Si parte il 19 settembre»

Il presidente federale ha confermato la data prevista per l’inizio della prossima Serie A mentre ancora non si sa per il pubblico allo stadio

Al termine del Consiglio Federale di questo pomeriggio, il presidente FIGC Gravina ha confermato che l’inizio della prossima Serie A sarà il 19 settembre. Mercoledì è invece prevista la presentazione del calendario.

Rimane ancora un nodo, molto importante, da sciogliere; la possibilità per i tifosi di tornare allo stadio. Su questo Gravina è rimasto cauto: «Abbiamo presentato la nostra proposta al Comitato tecnico-scientifico. Siamo in attesa di riscontri. Abbiamo chiesto una limitazione dei tamponi, sempre col principio del massimo rispetto per la salute, ma chiediamo una maggiore flessibilità. A Budapest, per la Supercoppa, sarà un esperimento importante in tal senso».