Serie A 18esima giornata, si parte con Cagliari Milan: il programma completo. Tre scontri diretti
Serie A 18esima giornata – Domani al via il turno di campionato, per il Milan un turno sulla carta favorevole
Domani alle ore 20:45 prenderà il via la diciottesima giornata di campionato, la prima di questo 2026. Ad aprire le danze nel nuovo anno ci sarà proprio il Milan di Massimiliano Allegri. La sfida è in programma alla Unipol Domus Arena di Cagliari, ex squadra dello stesso tecnico toscano, allenata prima della sua esperienza al Milan dal 2010 al 2014.
Questo il programma completo della giornata:
- Cagliari-Milan venerdì 2 gennaio ore 20:45 DAZN/SKY
- Como-Udinese sabato 3 gennaio ore 12:30 DAZN
- Genoa-Pisa sabato 3 gennaio ore 15:00 DAZN
- Sassuolo-Parma sabato 3 gennaio ore 15:00 DAZN
- Juventus-Lecce sabato 3 gennaio ore 18:00 DAZN
- Atalanta-Roma sabato 3 gennaio ore 20:45 DAZN/SKY
- Lazio-Napoli domenica 4 gennaio ore 12:30 DAZN
- Fiorentina-Cremonese domenica 4 gennaio ore 15:00 DAZN
- Hellas Verona-Torino domenica 4 gennaio ore 18:00 DAZN/SKY
- Inter-Bologna domenica 4 gennaio ore 20:45 DAZN
Tra le squadre che si stanno giocando lo Scudetto, tre avranno sfide, almeno sulla carta, più impegnative rispetto a quella del Milan. I rossoneri ovviamente non devono sottovalutare l’avversario.
La Roma di Gian Piero Gasperini andrà in casa dell’Atalanta, che con Palladino, nonostante la sconfitta con l’Inter, ha dato importanti segnali di crescita. Il Napoli di Antonio Conte invece andrà allo Stadio Olimpico per sfidare la Lazio dell’ex Maurizio Sarri. I biancocelesti, se pur con mille difficoltà, restano un avversario ostico, specialmente in casa. L’Inter chiuderà la giornata ospitando il Bologna di Italiano, i rossoblù difficilmente renderanno vita facile alla formazione di Chivu.