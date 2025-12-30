News
Allegri sorride: a Cagliari finalmente con almeno tre punte a disposizione. E Fullkrug…
Allegri può sorridere: a Cagliari finalmente il tecnico livornese avrà a disposizione almeno tre attaccanti a disposizione
Mentre i riflettori restano puntati sulla rinascita di Christopher Nkunku, autore di una doppietta decisiva contro il Verona, il Milan si gode il suo primo “regalo di Natale”. Sebbene l’annuncio ufficiale arriverà solo con l’apertura del mercato, Niclas Füllkrug è a tutti gli effetti un nuovo giocatore rossonero e si sta già allenando a pieno regime a Milanello sotto gli occhi di Massimiliano Allegri.
Operazione Füllkrug: cifre e dettagli
L’affare condotto da Igli Tare con il West Ham si è concluso sulla base di un’operazione sostenibile e mirata a coprire l’assenza di Santiago Giménez:
- La formula: Prestito gratuito fino a giugno 2026 con un diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro.
- L’ingaggio: Il bomber tedesco percepirà circa 1,5 milioni di euro netti per i sei mesi di permanenza a Milano.
- Il numero di maglia: Sfidando la storica “maledizione”, Füllkrug ha scelto la numero 9, simbolo del centravanti d’area che mancava allo scacchiere tattico di Allegri.
Debutto con deroga: Nkunku titolare, Niclas scalpita
In vista della sfida di venerdì 2 gennaio contro il Cagliari, le gerarchie offensive sembrano già tracciate, ma con una novità regolamentare importante:
- La deroga FIGC: Grazie a un via libera speciale della Federazione, il Milan potrà depositare il contratto di Füllkrug il 2 gennaio stesso e schierarlo già nella serata dell’Unipol Domus.
- Nkunku-Pulisic dal 1′: Nonostante il ritorno di Leão in gruppo, le condizioni del portoghese non sono ancora al 100%. Allegri è orientato a confermare Nkunku accanto a Pulisic.
- Füllkrug arma a gara in corso: Il tedesco partirà dalla panchina. Allegri lo ha definito “un giocatore con caratteristiche che non avevamo”, paragonandolo per spirito di sacrificio a Mario Mandžukić. Sarà lui l’uomo d’area pronto a subentrare per scardinare la difesa sarda o tenere palla nei minuti finali.