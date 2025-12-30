Allegri sorride: a Cagliari finalmente con almeno tre punte a disposizione. E Fullkrug…

Allegri può sorridere: a Cagliari finalmente il tecnico livornese avrà a disposizione almeno tre attaccanti a disposizione

Mentre i riflettori restano puntati sulla rinascita di Christopher Nkunku, autore di una doppietta decisiva contro il Verona, il Milan si gode il suo primo “regalo di Natale”. Sebbene l’annuncio ufficiale arriverà solo con l’apertura del mercato, Niclas Füllkrug è a tutti gli effetti un nuovo giocatore rossonero e si sta già allenando a pieno regime a Milanello sotto gli occhi di Massimiliano Allegri.

Operazione Füllkrug: cifre e dettagli

L’affare condotto da Igli Tare con il West Ham si è concluso sulla base di un’operazione sostenibile e mirata a coprire l’assenza di Santiago Giménez:

La formula: Prestito gratuito fino a giugno 2026 con un diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro.

Prestito gratuito fino a giugno 2026 con un diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro. L’ingaggio: Il bomber tedesco percepirà circa 1,5 milioni di euro netti per i sei mesi di permanenza a Milano.

Il bomber tedesco percepirà circa netti per i sei mesi di permanenza a Milano. Il numero di maglia: Sfidando la storica “maledizione”, Füllkrug ha scelto la numero 9, simbolo del centravanti d’area che mancava allo scacchiere tattico di Allegri.

Debutto con deroga: Nkunku titolare, Niclas scalpita

In vista della sfida di venerdì 2 gennaio contro il Cagliari, le gerarchie offensive sembrano già tracciate, ma con una novità regolamentare importante: