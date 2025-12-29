Sergio Ramos, bomba dal Messico! Accordo ad un passo tra lo spagnolo e il Milan. Cosa sta succedendo

Sergio Ramos, clamorosa indiscrezione dal Messico: accordo ad un passo tra lo spagnolo e il Milan. Tutti i dettagli

Il calciomercato invernale del Milan sta per essere scosso da un colpo di scena di proporzioni mondiali. Secondo fortissime indiscrezioni provenienti direttamente dal Messico, riportate da diverse testate vicine al mondo Monterrey, sarebbe ormai imminente l’accordo per il ritorno in Europa di Sergio Ramos, ma questa volta con la maglia rossonera indosso.

Sergio Ramos Milan, i dettagli dell’operazione

Dopo l’ultima avventura nel campionato messicano con i Rayados, il leggendario difensore spagnolo è attualmente svincolato e pronto per un’ultima, grande sfida nel calcio che conta. Il Direttore Sportivo Igli Tare avrebbe trovato la chiave giusta per convincere il classe ’86, proponendo un’operazione “alla Füllkrug”: chirurgica, economica e di immenso impatto tecnico.

L’accordo, secondo i media messicani, si baserebbe su cifre e durate molto specifiche:

Durata: Un contratto di 6 mesi secchi , fino a giugno 2026, senza opzioni di rinnovo automatico.

Un contratto di , fino a giugno 2026, senza opzioni di rinnovo automatico. Ingaggio base: Uno stipendio di 1 milione di euro netto .

Uno stipendio di . Bonus Champions: Un ulteriore milione di euro in caso di qualificazione aritmetica alla prossima Champions League.

Un ulteriore in caso di qualificazione aritmetica alla prossima Champions League. Bonus Scudetto: Una cifra monstre di 2 milioni di euro in caso di vittoria del tricolore.

L’impatto su Allegri e lo spogliatoio

Per Massimiliano Allegri, l’innesto di Sergio Ramos rappresenterebbe la chiusura del cerchio. In un momento in cui il Milan lotta punto su punto con l’Inter per il primato, aggiungere un leader carismatico di tale portata — che ritroverebbe l’amico ed ex compagno Luka Modrić — trasformerebbe Milanello in una fortezza inespugnabile. Ramos andrebbe a colmare quel vuoto di esperienza internazionale denunciato recentemente da critici come Costacurta, portando quella “cattiveria” necessaria per affrontare i mesi decisivi del 2026.

Con Skriniar ancora in ballo e Tomori impegnato nelle trattative per il rinnovo, l’arrivo dello spagnolo fornirebbe una copertura d’élite, permettendo al Milan di gestire con serenità anche il recupero contro il Como e la volata finale.