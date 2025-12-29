Calciomercato Milan, Tare stila la short list per la difesa: due profili d’esperienza sul taccuino. La situazione

Calciomercato Milan, Igli Tare ha stilato una short list per gli obiettivi in difesa: monitorati con attenzione anche Kim e Sergio Ramos

Il mercato del Milan entra in una fase caldissima. Dopo aver messo a segno il colpo Füllkrug e mentre si continua a monitorare la situazione Skriniar, spuntano due nomi di altissimo profilo per completare il reparto arretrato di Massimiliano Allegri. Secondo quanto rivelato dal giornalista Stefano Bressi sul proprio canale YouTube, nella shortlist rossonera sarebbero finiti anche Min-jae Kim e la leggenda Sergio Ramos.

Calciomercato Milan, la strategia di Tare: Instant Team per lo scudetto

L’orientamento del Direttore Sportivo Igli Tare è chiaro: aggiungere leadership e competenza internazionale subito, ma senza intaccare la stabilità finanziaria a lungo termine del club. Ecco le condizioni dei due possibili innesti:

La durata: Per entrambi i profili si parla esclusivamente di un impegno di 6 mesi , ovvero fino al termine della stagione attuale.

Per entrambi i profili si parla esclusivamente di un , ovvero fino al termine della stagione attuale. Sostenibilità economica: Le operazioni verrebbero portate a termine solo a condizioni favorevoli . Per Kim si potrebbe ipotizzare un prestito secco (visto lo spazio ridotto al Bayern), mentre per Sergio Ramos si tratterebbe di un contratto “a gettone” con parametri d’ingaggio contenuti.

Le operazioni verrebbero portate a termine solo a . Per Kim si potrebbe ipotizzare un prestito secco (visto lo spazio ridotto al Bayern), mentre per Sergio Ramos si tratterebbe di un contratto “a gettone” con parametri d’ingaggio contenuti. L’obiettivo: Blindare il secondo posto e tentare il sorpasso all’Inter, fornendo ad Allegri alternative di livello assoluto a Tomori e Gabbia, specialmente dopo le incertezze mostrate da De Winter.

Esperienza al servizio di Allegri

Se l’affare Skriniar rimane la priorità per un progetto più a lungo termine, le piste Kim e Ramos rappresentano l’usato sicuro per gestire i mesi decisivi del 2026. Sergio Ramos, in particolare, porterebbe quella mentalità vincente che, insieme a Luka Modrić, trasformerebbe lo spogliatoio rossonero in una vera e propria corazzata europea.