Bucchioni lancia l’indiscrezione: «Tare prova a portare Skriniar al Milan. Ricci? Per Allegri non si muove»

Bucchioni, nel suo editoriale per Tmw, lancia l’indiscrezione: il Milan ci prova per Skriniar. Le sue parole

Il mercato del Milan entra in una fase caldissima e le grandi manovre riguardano la difesa. Secondo quanto riportato da Enzo Bucchioni nel suo editoriale per TMW, dopo aver sistemato l’attacco con l’innesto di Füllkrug, la dirigenza rossonera ha messo nel mirino un rinforzo di assoluto spessore per il reparto arretrato. Il nome che scuote l’ambiente è quello di Milan Skriniar, oggi pilastro del Fenerbahçe in Turchia.

Il Direttore Sportivo Igli Tare starebbe lavorando sotto traccia per riportare lo slovacco a Milano, stavolta sulla sponda rossonera. Un’operazione non semplice ma affascinante: «Il valore di mercato del difensore trentenne è sui dieci milioni, l’operazione non è semplice, va costruita, ma il Milan ci prova», scrive Bucchioni. L’arrivo di un profilo con la sua esperienza internazionale alzerebbe vertiginosamente le ambizioni Scudetto della squadra di Allegri.

Bucchioni, il “no” di Allegri alla Juve: Ricci non si tocca

Parallelamente alla pista Skriniar, Bucchioni rivela un importante retroscena legato al centrocampo. La Juventus avrebbe provato a bussare alla porta del Milan proponendo uno scambio tra Federico Gatti e Samuele Ricci. La risposta di Massimiliano Allegri, però, è stata un secco rifiuto.

Il tecnico toscano considera l’ex Torino un elemento imprescindibile per il suo scacchiere tattico: «Allegri ha detto no. Punta molto sul centrocampista ex Toro». Nonostante la necessità di un centrale difensivo (casella che resta ufficialmente da colmare), l’allenatore non è disposto a privarsi della qualità e dell’equilibrio garantiti da Ricci in mezzo al campo.

L’analisi di Bucchioni si chiude con una riflessione sulle prospettive della stagione. Se Tare dovesse riuscire a concretizzare la suggestione Skriniar, il Milan colmerebbe l’ultima lacuna strutturale della rosa. Un innesto di tale portata in difesa darebbe a Allegri quelle «maggiori chance» necessarie per lottare fino alla fine contro l’Inter e le altre pretendenti al titolo, trasformando i rossoneri in una corazzata completa in ogni reparto.