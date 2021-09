Serena: «Senza la Champions League il Milan può puntare allo Scudetto»

Aldo Serena ha rilasciato qualche dichiarazione sulla corsa Scudetto in Serie A e sulle chance del Milan. Le sue parole

Aldo Serena ha rilasciato qualche dichiarazione sul Milan e sulle sue possibilità di Scudetto. Le sue parole sulla corsa al primo posto a JuventusNews24: «Il Napoli ha secondo me le caratteristiche per giocarsela fino in fondo. Ma anche il Milan che ha un girone di Champions molto difficile che è iniziato male, anche se non meritavano lo zero in classifica. Dovesse il Milan uscire subito dalla Champions potrebbe puntare tutto sul campionato. Ripetersi per l’Inter senza Lukaku, Hakimi ed Eriksen penso sia difficile. E anche la Juventus è un po’ indietro: sta ricostruendo e l’inizio di stagione è stato deficitario».

