Trinchera esalta Camarda: «Ha regalato emozioni alla Nazionale, adesso deve...»

Gasperini dopo il primato: «Bello vivere questo sogno scudetto ma si avvera rarissime volte». Attacco duro all'arbitro per l'espulsione

Tassotti duro dopo la sconfitta di Milan Futuro: «Non è ammissibile perdere contro squadre più deboli». Criticata la mancanza di lotta

Caputi non ha dubbi sul derby: in vista della stracittadina di questa sera ha detto veramente questa cosa

Serena chiaro sul Milan: «I rossoneri sono i principali indiziati per lo scudetto, il derby di questa sera…»

Milan news 24

Published

4 minuti ago

on

By

Aldo Serena 1200x800 e1691426204343

Serena, doppio ex di Milan e Inter, ha parlato in vista del derby di questa sera: rossoneri principali indiziati per la vittoria dello scudetto

Nel giorno del Derby della Madonnina, il doppio ex Aldo Serena ha concesso un’intervista a Il Giornale, analizzando la situazione di Inter e Milan e le loro ambizioni.

Serena sottolinea l’equilibrio ritrovato nella stracittadina:

  • Inter: «L’Inter ha ritrovato compattezza e una tipologia di gioco con pressione più alta e verticalizzazione, grazie a Chivu che si è dimostrato molto intelligente nell’apportare modifiche in modo soft».
  • Milan: Per Serena, nonostante i miglioramenti nerazzurri, il Milan è la squadra più accreditata per il titolo: «Il Milan invece la vedo come principale indiziata per lo Scudetto».

Una dichiarazione forte che aggiunge pepe a un Derby già cruciale per il vertice della Serie A.

image 58

QUOTE INTER MILAN – Dopo il mezzo passo falso contro il Parma, il Milan è chiamato al riscatto proprio nel derby milanese contro l'Inter, per non perdere contatto dalla vetta della classifica.
