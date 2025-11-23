Serena chiaro sul Milan: «I rossoneri sono i principali indiziati per lo scudetto, il derby di questa sera...»

Serena, doppio ex di Milan e Inter, ha parlato in vista del derby di questa sera: rossoneri principali indiziati per la vittoria dello scudetto

Nel giorno del Derby della Madonnina, il doppio ex Aldo Serena ha concesso un’intervista a Il Giornale, analizzando la situazione di Inter e Milan e le loro ambizioni.

Serena sottolinea l’equilibrio ritrovato nella stracittadina:

Inter: «L’Inter ha ritrovato compattezza e una tipologia di gioco con pressione più alta e verticalizzazione , grazie a Chivu che si è dimostrato molto intelligente nell’apportare modifiche in modo soft».

Per Serena, nonostante i miglioramenti nerazzurri, il Milan è la squadra più accreditata per il titolo: «Il Milan invece la vedo come principale indiziata per lo Scudetto».

Una dichiarazione forte che aggiunge pepe a un Derby già cruciale per il vertice della Serie A.

