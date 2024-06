La Serbia di Jovic fa APPELLO alla UEFA: «Pronti a lasciare l’Europeo», che caos! Cosa sta succedendo, arriva la dichiarazione ufficiale

Jovan Šurbatović, segretario generale della Federcalcio serba (Nazionale in cui gioca il rossonero Jovic), ha commentato i cori contro il suo Paese durante la partita degli Europei Croazia-Albania.

PAROLE – «Siamo sicuri che verranno puniti, perché hanno già risposto al nostro appello per allontanare dalla competizione il giornalista albanese che aveva insultato la Serbia. Chiederemo alla UEFA di punire. Se non lo farà, penseremo a come procedere. Noi siamo stati puniti ma i nostri tifosi si sono comportati molto meglio degli altri. Un tifoso è stato multato per abusi razzisti e non vogliamo che il fatto venga attribuito ad altri. Noi serbi siamo gentiluomini e abbiamo il cuore aperto, quindi faccio appello ai tifosi affinché rimangano gentiluomini. Quello che è successo è scandaloso e chiederemo sanzioni alla UEFA. Anche se questo dovesse significare non proseguire nella competizione».