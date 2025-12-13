Serafini in esclusiva: «Zirkzee è in cima alla lista, ma non credo, purtroppo, che il Milan farà sul serio per lui»

Serafini in esclusiva a MilanNews24 ha parlato della situazione relativa a Joshua Zirkzee, attaccante accostato ai rossoneri

Luca Serafini ha rilasciato un’intervista in esclusiva a MilanNews24.com, tra i vari argomenti trattati c’è quello relativo al calciomercato. La squadra di Massimiliano Allegri sembrerebbe aver bisogno di un pensiero in attacco, questo il pensiero del giornalista:

SUL MERCATO – «Purtroppo il mercato di gennaio non offre chissà che cosa. La miglior soluzione, per me, sarebbe Zirkzee, però quello del Bologna. I mezzi tecnici ce li ha, poi Manchester è diventato un tritacarne, perché negli ultimi anni sta facendo fuori quelli bravi e quelli meno bravi. Ma non è detto che uno che non sta riuscendo a inserirsi lì a Manchester non riesca a tornare sui suoi livelli tornando in Italia. Basta vedere Hojlund. Zirkzee è in cima alla lista, ma non credo, purtroppo, che il Milan farà sul serio per lui. Si parla anche di Fullkrug che è un giocatore che andrebbe un po’ scoperto».

LA DIFFICOLTA’ DEL CAMPIONATO – «Poi il campionato italiano è particolarmente difficile, guarda David o Openda, che sono stati due calciatori a lungo in orbita Milan, e le difficoltà che stanno riscontrando alla Juventus. Ecco perché insisto su Zirkzee, perché conosce già la Serie A e non sarebbe un salto nel vuoto».

