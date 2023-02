Serafini sul Milan: «E’ stato brutto, sporco e cattivo». Le parole del giornalista sulla prestazione dei rossoneri nel match contro il Torino

Luca Serafini ha parlato ai microfoni di Milan Tv della formazione rossonera dopo il match tra Milan e Torino. Ecco le parole del giornalista:

«Brutti sporchi e cattivi era il titolo di un film e oggi il Milan è stato brutto, sporco e cattivo. Tre anni non vengono cancellati da un mese. Il Milan era più squadra di tutte e per questo ha vinto lo Scudetto, poi… Il Milan nel primo tempo ha sbagliato tantissimo tecnicamente, ma quando sei sotto shock è normale… Il modulo era inedito, ma poi con lo spirito si è segnato e difeso il pareggio. Sono molto contento per il cross di Theo. Theo, Tonali e Giroud hanno fatto fatica e sono contento per loro».