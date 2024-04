Serafini non ha dubbi su Pioli: «Si è trovato in mano una squadra allo sbando. Meritava un congedo diverso». Le parole del giornalista

Il giornalista Luca Serafini è intervenuto sul sito web di Filippo Galli per analizzare il futuro del tecnico rossonero Pioli.

PAROLE – «Mi dispiace per Stefano Pioli, per la brava persona che è e per l’allenatore che è cresciuto di pari passo con la rosa in questi 4 anni e mezzo. Si è trovato in mano una squadra allo sbando in una società nascitura, che nel frattempo ha di nuovo cambiato proprietà. Ha fatto crescere molti talenti, aveva dato un’identità di gioco, una personalità che da 7 anni erano state smarrite nel triste crepuscolo dell’epopea berlusconiana: un’era che ha lasciato lividi sull’anima degli avversari e di parte della stampa sportiva, oltre che a malinconie e nostalgie nei tifosi rossoneri.

Ha provato e riprovato, ma senza trovare soluzioni. Le strategie sono parse esperimenti, fuori posto, fuori luogo, nonostante la buona volontà e la grande serietà. Meritava un congedo diverso, con applausi e ringraziamenti e non con hashtag e insulti, ma la china presa dalla squadra l’ha condotta in un precipizio e nel calcio – come in molti altri campi della vita – i conti si fanno con i risultati».