Mercato Milan, Serafini: «Le opportunità erano poche. Terracciano…». Le parole del giornalista rossonero

Luca Serafini ha parlato ai microfoni di Tutti Convocati del mercato Milan. Ecco le parole del giornalista:

PAROLE – «Capisco e condivido la delusione dei tifosiper il mercato, forse anche dello stesso club . Onestamente le opportunità mi sembravano veramente poche per il Milan. Aspetterei a buttare a mare Terracciano dopo gli errori di domenica scorsa. Con una gestione più assennata delle partite contro Salernitana e Bologna, il Milan avrebbe avuto 4 punti in più in classifica e la delusione per il mercato sarebbe stata un po’ mitigata».