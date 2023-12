Serafini risponde alle critiche rivolte al Milan: «Mi è parsa tutta tranne una squadra che non è con l’allenatore»

Luca Serafini ha parlato ai microfoni ha parlato ai microfoni di Milan Tv nel post partita della sfida tra Milan e Frosinone. Ecco le parole del giornalista:

«Sono sollevato, perché commentare scenari che non volevo pensare… Il Frosinone non è il Real Madrid, ma è la squadra rivelazione del campionato ed era in fiducia. Stasera mi è parsa tutta, tranne che una squadra disunita, uno spogliatoio spaccato, una squadra che non è con l’allenatore. Questo mi sembra il segnale migliore in attesa di recuperare i giocatori»