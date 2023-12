Serafini a Milan TV: «Oggi il Milan dovrà svoltare e cambiare pagina»

Il giornalista Luca Serafini, nel prepartita di Milan Sassuolo, si è espresso così in vista del match di oggi a San Siro

Intervenuto dagli studi di Milan TV, Luca Serafini ha detto la sua in vista di Milan Sassuolo.

LE PAROLE – «Questa sera il Milan dovrà svoltare, cambiare pagina e chiudere un anno tra alti e bassi. Non sarà facile, ma i rossoneri devono assolutamente reagire e iniziare a fare bene, definitivamente. Come farlo? Giocando bene e vincendo. Dico anche che Pioli, in ogni caso, vada in futuro ringraziato».