Serafini: «Allegri un lavoro straordinario. Ha riportato la compattezza dello Scudetto»

Il lavoro straordinario di Allegri, la compattezza dello Scudetto del 2022, Luca Serafini a MilanNews24 ha speso belle parole per il lavoro fatto fino ad ora da mister Allegri.

LAVORO STRAORDINARIO DI ALLEGRI – «Ci sono dei momenti negativi per tutti: ce l’avrà l’Inter e ce l’avrà il Napoli. Il fattore principale è il lavoro straordinario che ha fatto Allegri: ha iniziato a lavorare quest’estate con un gruppo profondamente disomogeneo, ricco in certi ruoli e scevro in altri. Ha dovuto inventarsi un sistema di gioco a seconda delle caratteristiche di quelli che aveva a disposizione, adattando qualcuno, in primis Leao, a posizioni nuove e diverse da quelle canoniche».

COMPATTEZZA DELLO SCUDETTO – «Poi ha ricompattato lo spirito di squadra, che era stata la grande arma di Pioli, riportando a ciascuno le proprie responsabilità. In questa direzione sicuramente l’apporto di Modric, e poi di Rabiot, è stato fondamentale come lo sono stati Giroud e Kjaer, per non parlare di Ibrahimovic, che costituiscono un modello più che un esempio. Infine ha ridato una compattezza tattica che non vedevamo dall’epoca dello Scudetto di Pioli e dei due secondi posti».

