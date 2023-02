Serafini: «Il Milan ha vinto un campionato con la strategia dell’Atalanta». L’analisi del giornalista sui rossoneri

Luca Serafini, giornalista, ha parlato a Sportitaliamercato del Milan e della strategia che ricorda l’Atalanta.

Ecco le sue parole: «Il Milan ha vinto un campionato con la strategia dell’Atalanta. Ha preso Theo, Kalulu. Anche Lazetic che ora è in prestito. Quello che conta è la strategia, a volte si spendono parecchi milioni quando poi ne bastano 30. Il problema è che se prendi Pogba, Vlahovic, Di Maria fai un certo tipo di politica. Non si può impuntare a certe squadre come ad esempio la Juventus di non aver notato giocatori come Lookman»