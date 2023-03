Serafini: «Fallo su Bennacer? Per me era rigore»

Luca Serafini, presente negli studi di Milan Tv ha commentato l’espisodio che ha conivolto Bennacer in Milan Salernitana

Luca Serafini, presente negli studi di Milan Tv ha commentato l’espisodio che ha conivolto Bennacer in Milan Salernitana con l’arbitro che ha prima dato e poi tolto un rigore ai rossoneri dopo l’intervento del Var:

«Il Milan ha commesso tanti errori tecnici contro la Salernitana, che non ha rubato nulla. Il fallo su Bennacer è da rigore. Non so cosa abbiano rivisto al VAR. Ad Udine adesso devi vincere, altrimenti diventa davvero complicato»