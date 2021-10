Senegal, vittoria contro la Namibia: Ballo-Tourè subentra nella ripresa

Il Senegal vince il match contro la Namibia e si qualifica ai play-off per le qualificazioni ai Mondiali. Pochi minuti per Ballo-Tourè

Il Senegal di Fodè Ballo-Tourè strappa il pass per i play-off in vista del Mondiale grazie alla vittoria per 1-3 sulla Namibia che vale il primo posto matematico nel girone di qualificazione africana. Decisiva una tripletta di Diedhiou.

Il terzino del Milan è partito dalla panchina, subentrando al 69′ della ripresa al posto di Ciss.