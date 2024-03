Seedorf incanta e segna ancora: la magia dell’ex Milan in amichevole – VIDEO

Clarence Seedorf continua a divertirsi ed a divertire con il pallone tra i piedi. L’ex centrocampista del Milan ha partecipato ad un’amichevole di beneficenza a Londra organizzata da Shevchenko e Zinchenko per raccogliere soldi per l’Ucraina, ed ha deliziato gli spettatori con una magia da fuori.

Clarence Seedorf has still got it!pic.twitter.com/iEKelBHS8m