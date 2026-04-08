Seedorf indossa di nuovo la maglia rossonera: ma stavolta non è Clarence. Il figlio dell’ex centrocampista esordisce col Milan Futuro

Seedorf, il figlio d’arte ha debuttato con la maglia del Milan Futuro sotto la guida di Massimo Oddo, ex compagno di squadra del padre Clarence

Il cognome Seedorf torna ufficialmente a legarsi ai colori rossoneri sul rettangolo di gioco. Nel pomeriggio di oggi, Denzel Seedorf, centrocampista classe 2007, ha fatto il suo esordio con la maglia del Milan Futuro nella sfida disputata sul campo della Real Cisalpina. Un debutto dal sapore romantico e ricco di incroci storici, dato che a lanciarlo nella mischia è stato l’allenatore Massimo Oddo, che proprio con papà Clarence ha condiviso lo spogliatoio e il trionfo nella Champions League del 2007. Nonostante la sconfitta finale, il giovane talento ha calcato il campo per circa 6 minuti, subentrando al 39′ della ripresa al posto di Emanuele Sala.

L’esordio di Denzel non è arrivato per caso, ma è il frutto di un percorso di crescita costante che lo ha visto spesso aggregato anche alla prima squadra guidata da Massimiliano Allegri, con la quale ha collezionato diverse panchine durante l’attuale stagione. Seedorf Jr non è l’unico “figlio d’arte” ad aver caratterizzato l’annata dell’Under 23: prima di lui, da settembre a gennaio, era stato Maximilian Ibrahimovic a mettersi in mostra con 16 presenze e 5 reti, prima di intraprendere la sua avventura in Olanda con la maglia dell’Ajax.

Seedorf, l’eredità di Clarence e il legame indissolubile con il Diavolo

Il paragone con il padre resta inevitabile per la grandezza di quanto lasciato da Clarence Seedorf nella storia rossonera. Il “Professore” è stato uno dei perni di uno dei Milan più vincenti di sempre, capace di raggiungere tre finali di Champions League e di vincerne due. Complessivamente, dal 2002 al 2012, ha raccolto 432 presenze e segnato 62 reti, chiudendo la sua carriera milanista il 13 maggio 2012 a San Siro contro il Novara. Clarence ha avuto anche una breve parentesi come allenatore del Milan nel 2014, dimostrando un legame che oggi continua attraverso i passi del figlio.