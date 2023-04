Seedorf a Prime Video: «Per il calcio italiano è un momento da godersi». Le parole dell’ex calciatore rossonero nel pre-partita

Clarence Seedorf ha parlato ai microfoni di Prime Video nel pre-partita della sfida tra Milan e Napoli. Le parole dell’ex calciatore rossonero:

«È un momento da godersi, per il calcio italiano non si sa quando sarà la prossima volta. Una serata speciale per il Milan in uno stadio speciale che ha tanta storia da raccontare».